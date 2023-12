Progetto per l’ambiente. Il sindaco ai manifestanti:: "I soldi della Regione ci sono"

"PIA 2 sì, Molo Clementino no. Sono promesse elettorali". Una delegazione di cittadini vicini al Comitato Porto-Città hanno parzialmente preso parte alla seduta sul bilancio del consiglio comunale di ieri mostrando dei cartelli rivolti al sindaco. Una volta fatti togliere quei vessilli da parte degli agenti di polizia locale, Daniele Silvetti è sceso dal suo scranno per incontrarli e avere con loro un breve dibattito: ribadite le sue posizioni su entrambi i punti, nonostante le evidenti resistenze. Così come ricordato in sede di commissione, il sindaco dorico ha voluto rassicurare sullo sviluppo del PIA 2 dopo le dichiarazioni rilasciate, e mai smentite, dall’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi: "Stiamo ragionando sul bilancio, un bilancio complesso – aveva detto Aguzzi al Carlino una decina di giorni fa – forse riusciremo a strappare i 30mila euro per i rimborsi spesa, ma sui 300mila del finanziamento progettuale la vedo dura se non impossibile". Pare che questa dichiarazione non sia stata presa di buon grado dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che invece avrebbe rassicurato lo stesso Silvetti (che ha la delega all’Ambiente) sull’effettivo finanziamento per il PIA 2: "Ho ricevuto ampie rassicurazioni dal governatore e per me fanno fede le sue parole – ha detto ieri Silvetti replicando a una nostra domanda – Andiamo avanti senza esitazioni e proprio oggi (ieri, ndr) in sede di bilancio preventivo confermiamo l’accantonamento di 200mila euro per le tre annualità 2024-26. Col tempo applicheremo tutte le iniziative necessarie anche in riferimento al Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile. Ci tengo personalmente, è una mia priorità". I manifestanti hanno a cuore anche il futuro del Molo Clementino per le Grandi Navi e qui il quadro sembra abbastanza delineato. Il sindaco ha sostanzialmente espresso parere contrario sulle questioni ambientali, pur ribadendo la necessità per il porto di svilupparsi, rispettando però i pareri imposti dal Ministero e la volontà dell’Autorità portuale di andare avanti col progetto. Appoggio al sindaco è stato ribadito anche dalle associazioni ambientaliste, ma di fatto l’iter va avanti senza che lo stesso Silvetti stia facendo nulla per andare controcorrente. La richiesta degli ambientalisti è quella di azzerare la variante del 2019 che consentiva l’uso del molo Clementino anche per usi crocieristici e non più solo per uso militare.

p.cu.