"Progetto pieno di problemi che abbiamo risolto"

"Sono sempre stato favorevole alla ciclopedonale del Conero, non ho mai approvato quella agli Archi, ma la ciclopedonale sì: era nel programma elettorale". Così l’assessore Berardinelli respinge le accuse di Ancona Futura, la civica che aveva sostenuto la candidata sindaca Ida Simonella, che rivendica la paternità del progetto per il centrosinistra, e ha criticato la decisione della giunta attuale di cassare le ciclabili urbane. "La precedente amministrazione la ringrazio per aver avviato l’iter anche se ha lasciato dei problemi a cui abbiamo dovuto pensare noi – ha replicato Berardinelli -. In primis non era ancora omologata. Se andiamo indietro negli anni abbiamo avuto un teatro delle Muse inaugurato dal sindaco Fabio Sturani su lavori fatti dal suo predecessore Renato Galeazzi. E’ normale. Noi non abbiamo trovato un pacchetto fatto, ripeto abbiamo dovuto risolvere anche dei problemi". Polemiche politiche a parte l’assessore ha sottolineato come il percorso "è completamente protetto e immerso nella natura, vede la collaborazione della Fiab, la federazione italiana ambiente e bicicletta, l’associazione ambientalista il Pungitopo che si è occupata della cartellonistica e il parco del Conero". La ciclopedonale è stata inserita anche nei percorsi ciclabili regionali di Marche Bike Life. "Il percorso si aggiunge ai 28 sentieri del parco – ha detto Luigi Conte, presidente Parco del Conero – attraversa tre valli dove sono state censite 476 specie di farfalle". Altre ciclopedonali sono allo studio. "Non in via Marconi – ha osservato il sindaco Silvetti – in alcuni contesti è controproducente per la sicurezza". Papabile l’area interna del porto.

ma. ver.