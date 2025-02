Progetto pilota di telemedicina per pazienti che sono a casa

E’ partita presso la Uoc di Medicina Interna dell’ospedale di Senigallia, il progetto pilota di telemedicina che si rivolge in particolare ai pazienti che sono ricoverati per riacutizzazioni di patologie croniche e dimessi a domicilio.

L’attenzione è per il momento concentrata su pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), patologia che può andare incontro ad un peggioramento con necessità di ricovero, soprattutto nei periodi di massima diffusione delle malattie infettive di carattere stagionale.

La televisita viene prenotata direttamente al momento della dimissione dall’Ospedale come presa in carico; la data viene comunicata al paziente e riportata nella lettera di dimissione; l’impegnativa per la televisita, soggetta a ticket come una normale visita ambulatoriale per i pazienti non esenti, viene redatta dal medico di reparto.

"La telemedicina rappresenta un intervento strategico per ammodernare il Sistema Sanitario e garantire cure più accessibili e di qualità ai cittadini - dichiara il vice presidente della Giunta regionale e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - attraverso la diffusione di questo strumento nelle strutture ospedaliere, nei punti salute e nelle farmacie dei servizi, puntiamo a ridurre tempi d’attesa e ospedalizzazioni".