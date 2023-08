Progetto Policoro: al via le candidature a Fabriano

La Diocesi di Fabriano-Matelica partecipa al progetto Policoro che fornisce una borsa di studio finalizzata a sostenere la formazione in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale di un giovane tra i 20 e i 32 anni. Ogni diocesi può selezionare un solo candidato: c’è tempo tutto il mese per candidarsi. La formazione avrà durata annuale per un totale di 300 ore. Oggi in diocesi c’è un animatore di comunità che è al terzo anno e affiancherà il nuovo (o la nuova) che prenderanno servizio nei prossimi mesi. "Il progetto Policoro - spiega don Marco Strona, direttore Caritas - è un’opportunità da valorizzare sempre più. Si tratta di un esercizio virtuoso di sinodalitá diocesana in quanto mette in rete 3 uffici pastorali (Caritas, Pastorale Giovanile e del Lavoro) ed è un’occasione di formazione e di crescita personale e sociale i cui benefici ricadono sulla comunità". Si tratta dell’ennesima iniziativa a della diocesi nel campo nella formazione e nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.