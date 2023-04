Progetto ’Scuole sicure’: studenti protagonisti

Più di 400 studenti hanno partecipato al grande evento "Per non finire nella rete" ieri mattina al teatro Astra di Castelfidardo, una delle azioni con cui si traduce nel concreto la campagna di informazione per la quale il Comune ha ottenuto, grazie alla fondamentale collaborazione della Prefettura di Ancona, il finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del bando "Scuole Sicure".

Una mattinata in cui la platea di giovani delle scuole medie e superiori, hanno potuto ascoltare i consigli di relatori di eccezione, come il Comandante della Compagnia Carabinieri di Osimo, Tenente Colonnello Luigi Ciccarelli, e il dottor Luca Russo, analista forense presso le Procure della Repubblica, accanto al Prefetto e al Presidente del Consiglio regionale. Hanno accompagnato i ragazzi in un viaggio interattivo in grado di illustrare le insidie della rete affinché l’uso e le potenzialità dei social vengano sfruttate come opportunità di crescita e non si trasformino in situazioni di grave pericolo.