"Progetto trasversale per convincere la giuria"

La spiaggia di velluto è già al lavoro per inviare, entro il 27 settembre, per perfezionare il dossier di candidatura.

Superato il primo ostacolo, ieri si respirava aria di entusiasmo tra i corridoi del Municipio dopo l’ufficializzazione della notizia: "L’iter funziona per step – spiega l’Assessore alla Cultura Riccardo Pizzi – abbiamo appreso del bando ad aprile e abbiamo subito provveduto alla candidatura ma la parte più sostanziosa riguarda la documentazione che dovrà essere inviata entro il 27 settembre".

Saranno sette gli esperti che formeranno la Giuria che decreterà la città ‘Capitale della Cultura 2026’: tre di loro saranno designati dal Ministero, tre dalla Conferenza Unificata e uno, che avrà il compito di Presidente della Giuria, sarà designato da entrambi.

"Abbiamo pensato a diverse ipotesi su cui puntare – prosegue Pizzi – quello che è certo è che stiamo preparando un progetto trasversale, che cercherà di toccare più aspetti. Da domani (oggi), dovremo metterci al lavoro per cercare di ottenere la nomina e continuare a tenere alto il nome della nostra Regione".

Un progetto ‘coerente’ ed ‘efficace’ quello che dovrà essere presentato e che inizierà a muovere i primi passi tra due mesi, termine ultimo per presentare il primo dossier.

Le candidature saranno esaminate entro il 15 dicembre 2023, altro ostacolo da superare per arrivare a quello del 14 marzo 2024 in cui ogni candidato dovrà tenere un’audizione finalizzata alla scelta finale che sarà fatta entro il 29 marzo 2024. Scadenze importanti per una città che negli ultimi mesi ha ampliato gli orari del suo circuito museale, sempre più vasto dopo gli ultimi recuperi del Palazzetto Baviera, mentre resta ancora chiusa la Cattedrale, danneggiata dal terremoto dello scorso novembre.