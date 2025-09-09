"Programma della sinistra? Favole. Prevede un aumento di tasse"

"Ci hanno definito gli squadristi che arrivano nelle Marche, ecco l’idea della sinistra. Inoltre io sono stato lontano dalla campagna elettorale marchigiana, anche se tirato in ballo dagli avversari. Come ha governato Acquaroli? Io non sono riuscito a trovare un elemento e un numero negativo su quanto fatto nelle Marche negli ultimi cinque anni". Italo Bocchino ex deputato di Alleanza Nazionale per quattro legislature, oggi Fratelli d’Italia, e consulente per la comunicazione del presidente uscente delle Marche e candidato al bis per il centrodestra ha colto l’occasione per presentare il suo libro ‘Perché l’Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra’. Con lui un intervistatore d’eccezione, l’attuale Commissario Straordinario alla ricostruzione post-sisma del centro Italia, il senatore Guido Castelli, e il candidato al consiglio regionale delle Marche Giacomo Bugaro, promotore dell’iniziativa: "I nostri avversari fanno a chi la spara più grossa ha detto nella sua introduzione all’evento di ieri sera all’hotel Passetto, davanti a un pubblico molto numeroso, Giacomo Bugaro, ma le bugie hanno le gambe corte. Siamo sereni perché i sondaggi sono buoni, ma questi ultimi giorni di campagna elettorale saranno determinanti. Dobbiamo spingere tutti insieme verso la conferma del presidente Acquaroli. Io mi sono rimesso in gioco dopo dieci anni proprio per lui e per il suo progetto programmatico. Non c’è mai stato un simile ‘allineamento di pianeti’ come oggi, tra governo centrale e regionale, sfruttiamo questo vantaggio". Bocchino ha annunciato che sta scrivendo un libro sulla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Ho letto entrambi i programmi: una parte riguarda i marchigiani, mentre dall’altra c’è un programma pericoloso per i marchigiani. Un libro di favole dove non c’è scritto il costo del libro, perché prevede un aumento delle tasse".