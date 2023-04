"Proibire è errato Coordinare i flussi"

Il Movimento 5 stelle è contrario alla scelta di imporre gli ingressi contingentati nelle spiagge di Portonovo e Mezzavalle. Ancora una volta l’Amministrazione vorrebbe ricorrere al proibizionismo piuttosto che risolvere i problemi.

Piuttosto che limitare gli accessi, con effetti negativi sul turismo, l’elevato affollamento dovrebbe essere gestito con la realizzazione di un sentiero per pedoni e di biciclette in discesa alla spiaggia, la messa in sicurezza della strada di accesso, l’incremento delle corse delle navette e della linea del trasporto pubblico.

Tutte le spiagge libere dovrebbero essere attrezzate con una serie di servizi fondamentali, come docce e bagni, anche per i disabili.

Sarà importante in futuro ricorrere alle nuove tecnologie per avere in tempo reale un controllo del carico antropico attraverso dei sistemi smart di conteggio.

Tali sistemi attraverso la raccolta dei dati, permetteranno anche di decidere come gestire l’affluenza nei prossimi anni, basandosi su decisioni partecipate, consultazioni cittadine e incontri con l’Associazione Mezzavalle.

Come è stato per il Parco del Conero, anche la baia di Portonovo dovrebbe essere tutelata, non impedendo i flussi turistici ma promuovendo comportamenti corretti ed ecologici e introducendo per il cuore della riserva marina un’area centrale protetta e valorizzata.