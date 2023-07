Prolungare la fioritura del girasole, la proposta di Confagricoltura Ancona alla Regione

JESI

"Prolungare lo spettacolo della fioritura del girasole sostenendolo anche in chiave turistica". La proposta arriva dal presidente di Confagricoltura Ancona, Antonio Trionfi Honorati il quale ha formalizzato la proposta alla Regione per "un patto con le aziende agricole". "Chiediamo alla Regione – spiega - di sostenere quelle aziende agricole che coltivano girasole, anche incentivando la semina di varietà con maturazioni intercalari, così da ampliare il più possibile il periodo di fioritura e prolungare lo spettacolo delle nostre colline". La proposta è stata lanciata dalla rivista di settore Marche Agricole che sta ottenendo una pioggia di adesioni. "In queste giornate le Marche, colorate con una fioritura solare, sono una attrattiva turistica unica in Italia – spiega Trionfi Honorati - essendo la nostra regione al primo posto per ettari di girasole coltivati, oltre 40mila. Merito di aziende agricole che si sono fatte carico di investire su tale coltivazione pur con la previsione di un minor reddito per le ben note limitazioni dell’uso di geodisinfestanti". Si chiede "di dare un contributo anche di poche risorse ad ettaro a tali aziende per sostenere tale coltura".