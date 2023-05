"Promossi e bocciati Ma una bella gara"

"Conoscevo solo una parte dei candidati e questa lunga corsa mi ha permesso di familiarizzare con alcuni di questi. Sono perlopiù persone che si impegnano per la città e che vogliono dare il proprio contributo. Quello che mi ha colpito è sicuramente Francesco Rubini, che non conoscevo e che ha dimostrato di credere in un progetto, che parte dall’esperienza del consiglio comunale dove ha condotto le sue battaglie. Non si è mai sottratto al dialogo e ha affrontato il confronto con chiarezza. Un approccio diverso e non ‘urlato’ al Movimento 5 stelle lo ha dato sicuramente Enrico Sparapani che con il suo pragmatismo è riuscito a svincolarsi da una comunicazione prettamente politica agganciandosi a un linguaggio pratico e tecnico . Marco Battino non si è fatto trovare mai impreparato, ha cercato sempre di non venire meno all’impegno che questa esposizione elettorale portava con sé. Con Roberto Rubegni ci conosciamo da tempo. Ha ampia preparazione, metodo e coerenza seppur alcune sue ‘battaglie’ sono distanti dalle nostre ne apprezzo la moderazione e l’intensità. Infine Ida Simonella. Non mi ha deluso, la conosco, l’ho seguita nei suoi ultimi anni di amministrazione. È esattamente come l’ho lasciata: presa dai numeri e da aspetti più tecnici con cui ha tentato di motivare le buone intenzioni. Non è stato facile difendere la modestia dei risultati dell’amministrazione uscente. Non ha una sua visione e lei ha sottovalutato le ripercussioni che l’atteggiamento di chiusura dell’Amministrazione che ha provocato sulla città. Un effetto boomerang di cui ne paga fortemente le conseguenze".