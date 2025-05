Promossi e bocciati. Sorpresa, la viabilità regge. La nuova area food divide

Primo giorno della Fiera di San Ciriaco: promossa la viabilità, qualche problema sul fronte organizzativo. A migliaia l’altro giorno, Festa dei Lavoratori, hanno affollato l’area da corso Garibaldi al Passetto per l’edizione 2025 della fiera di maggio. La buona notizia è il meteo, perfetto nei primi due giorni della kermesse commerciale dedicata al santo patrono di Ancona, che dovrebbe restare ideale oggi e forse domani, unico punto interrogativo, specie nel pomeriggio.

Come accennato, la viabilità e il sistema della sosta sembrano aver retto l’impatto, mentre qualcosa potrebbe essere rivisto sotto il profilo organizzativo. Ricordiamo che questo è il primo anno che la fiera viene allestita da Ancona Servizi, la società in house controllata dall’amministrazione comunale che dopo circa un quarto di secolo ha dato il benservito alla Blu Nautilus che aveva gestito i lavori.

Intanto più banchi rispetto allo scorso anno, 462, e forse lo spazio si è reso disponibile togliendoli alle attività di ristoro del viale della Vittoria. In effetti da quest’anno gli organizzatori hanno realizzato un’area comune in piazza Diaz per il consumo dei pasti veloci presi dai rivenditori del food di viale della Vittoria. Chi in questi due giorni comprava un panino, una bibita e così via e voleva sedersi per consumarli non ha trovato più panche e tavolini di fianco al singolo esercente, ma l’area comune appunto di piazza Diaz. Un’area comoda per alcuni, ma deleteria per la maggior parte dei ristoratori e soprattutto una mossa poco pubblicizzata.

Su questo punto abbiamo chiesto un parere all’assessore ai grandi eventi, Angelo Eliantonio: "Abbiamo deciso di mettere i tavoli in piazza Diaz per rendere più ordinata e fruibile l’area delle bancarelle. Scarsa comunicazione? Le attività ne sono a conoscenza, avrebbero potuto indicare ai clienti l’area di ristoro e comunque il food è più presente in piazza Pertini e meno al viale della Vittoria". Una spiegazione che convince a metà e che non ha potuto arginare le polemiche sui social. Sicuramente una scelta organizzativa che non è piaciuta agli ambulanti del food stessi, colpiti probabilmente da un calo degli incassi.

Nessun problema invece sotto il profilo della mobilità, il sistema ha retto bene almeno nei primi due giorni, vediamo come andranno le cose oggi, soprattutto tra pomeriggio e sera. Altro motivo di discussione l’assenza delle giostre, gradite soprattutto alle famiglie con bambini e ai più giovani. Forse qualcosa poteva essere fatto in tal senso, magari posizionando il food in piazza Cavour, effettivamente sprecata solo per la Campionaria, e prevedendo le giostre in piazza Pertini dove comunque stanno avendo successo le serate musicali tra concerti e dj set.