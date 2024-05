"Promozione ed eventi, turismo tutto l’anno"

"È un anno dal quale ci aspettiamo molto", dice il sindaco Massimo Olivetti. È già partito il countdown per i grandi eventi. Il 21 maggio (martedì) è il giorno per prenotare l’accesso ai concerti gratuiti dell’Rds Summer Festival, in programma dal 21 al 23 giugno. Annunciato il primo ospite che salirà sul palco di piazza Garibaldi per aprire questa seconda edizione senigalliese targata Rds, si tratta dei Boomdabash. Ma l’attesa è tutta per il 30esimo raduno delle Harley Davidson, in programma dal 6 al 9 giugno. "È aperto il tavolo sulla sicurezza e stiamo delineando gli ultimi dettagli riguardo all’evento – spiega Olivetti –, una delle novità di questa stagione, dalla quale ci aspettiamo un buon incremento di persone sul nostro territorio". La risposta delle strutture alberghiere è positiva, c’è già il primo sold out nei giorni del 30esimo raduno delle Harley Davidson, per cui sono attese 50mila persone. "Abbiamo investito molto sugli eventi, ma anche sulla promozione attraverso il lavoro dell’assessorato al turismo – prosegue il sindaco Olivetti –. In città si sono visti i primi stranieri e altri gruppi sono attesi per la fine del mese. Pubblicità diretta, ma anche indiretta, come quella che arriverà attraverso "Alex Bravo, poliziotto a modo mio", la fiction con protagonista Marco Bocci girata per la gran parte a Senigallia. In autunno andrà in onda anche la puntata di "Quattro Ristoranti", il programma di Alessandro Borghese dedicato alla cucina, a sottolineare le eccellenze locali che si affiancano agli chef Stellati Mauro Uliassi e Moreno Cedroni: cinque Stelle Michelin in otto chilometri di lungomare. "La musica sarà grande protagonista di questa stagione, attraverso Rds, ma anche con i grandi concerti che apriranno il mese di luglio – afferma Olivetti –, poi ci sarà il 105XMasters e a seguire il Summer Jamboree. Ma sono tante anche le manifestazioni che si svolgeranno in città durante l’estate". La giunta del sindaco Olivetti punta sul turismo e lavora per incrementare un calendario estivo per il quale potrebbero arrivare delle altre sorprese. "Stiamo già lavorando al prossimo step, che è quello di terminare il calendario autunnale degli eventi – conclude il sindaco Olivetti –. Si parte da "Pane Nostrum", a cui si aggiungeranno degli altri appuntamenti già delineati e alcuni su cui stiamo ancora lavorando, per definire il calendario. Vogliamo destagionalizzare, Senigallia e il suo territorio hanno infatti tutte le caratteristiche per potere accogliere turisti per dodici mesi all’anno".