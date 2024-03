Promozione, Fabriano allunga in vetta e la Vigor Castelfidardo rialza la testa

Il Fabriano Cerreto allunga in vetta (Promozione, girone A). La squadra di Tiranti non sbaglia in casa contro il Mondolfo Marotta e, complici il pareggio dei Portuali e la sconfitta a sorpresa del Moie Vallesina, porta a più quattro i punti di vantaggio sui dorici. In un raggruppamento dove si fa interessante anche la lotta playoff, con la Biagio Nazzaro che sbanca il Benelli di Pesaro avvicinandosi al Marina che non va oltre il pareggio in casa contro la Pergolese. A piccoli passi prosegue il cammino il Barbara Monserra che non riesce a sfondare il muro dell’Osimo Stazione, quest’ultimo al secondo risultato utile di fila. Ultima e ancora sconfitta la Castelfrettese che torna con tre sberle da Fermignano per la decima sconfitta dei biancorossi che possono vantare solo due vittorie e ben tredici pareggi. Rialza la testa nel girone B la Vigor Castelfidardo, che sbanca il campo del Potenza Picena riappropriandosi anche della seconda posizione. Nel girone B di Prima Categoria il primo posto ha sempre un nuovo padrone. Da sabato comanda il Sassoferrato Genga vittorioso a Falconara, mentre la Real Cameranese ko a Marzocca scende addirittura in terza posizione superata anche dal Montemarciano corsaro sul campo della Labor. Non riesce a trovare continuità la Filottranese che subisce addirittura quattro gol a Chiaravalle contro la penultima. Lo Staffolo, vede il ritorno di Pasquini in panchina, ma non inverte la rotta (sconfitto pesantemente sul campo del Pietralacroce). Nel girone C vince la Passatempese, quinta, e al sesto risultato utile. Michele Carletti