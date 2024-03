Promozione Il Fabriano va. Trodica, festa all’ultimo respiro

Fabriano Cerreto

Villa San Martino

CERRETO (4-3-3): Spitoni; Barilaro, Marino, Carnevali, Corazzi (12’ st Crescentini); Cicci (29’ st Stortini), Francesconi (45’ st Rango), Gramaccia; Tizi (48’ st Carmenati), Zuppardo, Marinelli C. (12’ st Bezziccheri). All. Tiranti.

V. S. MARTINO (4-4-2): Azzolini; Fabbri, Righi (4’ st Cecchini), Montanari, Bonci; Ascani, Tartaglia L. (41’ St Ugolini), Tartaglia F. Paoli; Giannelli, (29’ st Messina), Marinelli M. (27’ st Pascucci). All. Pompei

Arbitro: Cesca di Macerata

Reti: 5’ e 45’ pt Giannelli, 26’ e 29’ pt Gramaccia, 47’ st Bezziccheri

Note – Ammoniti: Marino, Gramaccia, Tartaglia F., Bonci

Il Fabriano Cerreto batte in zona Cesarini il Villa San Martino. La squadra di Tiranti dopo essere andata in svantaggio colpisce due pali, segna due gol, subisce il pari al 45’, domina e al 92’ realizza il gol vittoria. Ospiti in vantaggio al 5’ con Giannelli (0-1). Poi Tizi colpisce due pali e al 26’ serve l’assist del pari a Gramaccia (1-1). Al 29’ il Fabriano passa con Gramaccia, ma al 45’ gli ospiti con Giannelli fanno 2-2. Nel finale il Fabriano realizza il 3-2 con un tiro al volo di Bezziccheri.

Angelo Campioni