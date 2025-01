Promozione Il Marina vuole avvicinare la vetta

Marina-Fermignanese è la partita più importante in questo fine settimana nel girone A di Promozione. La squadra di Profili reduce dai tre punti colti contro il Sant’Orso proverà ad accorciare sul primo posto (in attesa anche del risultato del Vismara impegnato domani in trasferta contro la Pergolese).

La Fermignanese è in serie positiva da quattro giornate. Dietro sono annunciate in grande forma Vigor Castelfidardo, Biagio Nazzaro Chiaravalle e in zona playout il Sassoferrato Genga. Tutte e tre reduci da vittorie. Quella più recente l’ha conquistata la Biagio che - a tre giorni di distanza dal blitz vincente nel recupero della 14esima giornata a Pergola grazie a un colpo di testa di Tamburini - sale di nuovo nel Pesarese. Altra trasferta rilevante per la squadra di Fenucci, oggi a Lunano, in cerca del quinto risultato utile di fila.

Altra squadra in forma è sicuramente la Vigor Castelfidardo (reduce da sei risultati utili) attesa sul terreno del Villa San Martino. Esame di maturità domani a Gabicce per un Sassoferrato Genga che in casa nelle ultime due partite ha raccolto sempre bottino pieno. Chi dovrà ritrovare condizione e risultati invece è la Jesina che dopo tre sconfitte vorrà tornare a gioire: oggi al Carotti scende il S.Orso. Il Moie Vallesina dovrà dimostrare di aver ingranato la marcia giusta contro l’Appignanese. Dovrà essere una missione casalinga da tre punti, e non può essere altrimenti, per la formazione di Rossi che una settimana fa ha impattato in casa della capolista Fermignanese. Barbara Monserra in cerca di luce e punti sul campo del Tavullia Valfoglia, anche se dovrà affrontare un avversario in cerca di riscatto dopo la rimonta subita una settimana fa a Castelfidardo.

Promozione (girone A), 17esima giornata (ore 14:30). Oggi: Jesina-S.Orso, Lunano-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Marina-Fermignanese, Moie Vallesina-Appignanese, Tavullia Valfoglia-Barbara Monserra, Villa San Martino-Vigor Castelfidardo. Domani: Gabicce Gradara-Sassoferrato Genga (ore 15), Pergolese-Vismara.

Classifica: Vismara e Fermignanese 32; Vigor Castelfidardo 28; Marina 27; Jesina 26; Tavullia Valfoglia, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Gabicce Gradara e Villa San Martino 24; Pergolese 19; Moie Vallesina 17; S.Orso e Sassoferrato Genga 16; Barbara Monserra 15; Lunano 13; Appignanese 8. Prossimo turno: Appignanese-Tavullia V., Barbara M.-Gabicce G., Biagio N.-Marina, S. Orso-Fermignanese, Sassoferrato G.-Moie V., V.S.Martino-Pergolese, V.Castelfidardo-Lunano, Vismara-Jesina.