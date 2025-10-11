Promozione, la Castelfrettese in campo sognando la vetta della classifica

La sesta giornata nel girone A di Promozione potrebbe essere favorevole per la Castelfrettese. I biancorossi potrebbero infatti ritrovare la vetta, visto che è in programma lo scontro diretto della capolista solitaria Lunano, attesa dalla trasferta sul campo del Vismara, terzo (in compagnia dell’Alma Fano), distante tre punti dal primo posto.

In mezzo la Castelfrettese, a due punti dal Lunano, che cercherà di espugnare oggi pomeriggio il campo del San Costanzo Marottese, dopo il pareggio casalingo nell’ultimo turno contro i Portuali.

Questi ultimi torneranno a giocare in casa. Al Giuliani ricevono la Nuova Real Metauro, con l’obiettivo per i dorici di scavalcare il Real in classifica e non perdere ulteriori punti dai primi posti, vista la sola vittoria colta in cinque giornate.

C’è tanta voglia di riscatto nella sfida tra Montemarcianese e Moie Vallesina, entrambe sconfitte nell’ultimo turno.

L’Ostra, dopo la prima vittoria in campionato contro il Gabicce Gradara, cercherà di continuare domani la serie positiva sul campo della Pergolese. Sempre domani in programma Biagio Nazzaro Chiaravalle-Vigor Castelfidardo.

Mercoledì intanto tornerà la Coppa Italia, con le gare di andata degli ottavi di finale per le squadre di Promozione.

Sono rimaste un poker di formazioni anconetane che si sfideranno in due derby: l’Ostra sfiderà Biagio Nazzaro Chiaravalle, mentre la Castelfrettese incontrerà il Vigor Castelfidardo. Il programma. PROMOZIONE (girone A), sesta giornata (ore 15.30). Oggi: Portuali Ancona-Nuova Real Metauro (ore 14:30), Montemarcianese-Moie Vallesina, San Costanzo Marottese-Castelfrettese, Vismara-Lunano. Domani: Pergolese-Ostra (ore 15), Alma Fano-Villa San Martino, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Vigor Castelfidardo, Gabicce Gradara-Tavullia Valfoglia.

CLASSIFICA: Lunano 13; Castelfrettese 11; Vismara e Alma Fano 10; Nuova Real Metauro 8; Villa San Martino 7; Portuali Ancona, Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina e San Costanzo Marottese 6; Ostra e Montemarcianese 5; Biagio Nazzaro, Tavullia Valfoglia e Gabicce Gradara 4; Pergolese 2.

PROSSIMO TURNO (settima giornata, 18-19/10/25) : Alma Fano-San Costanzo Marottese, Castelfrettese-Gabicce Gradara, Lunano-Montemarcianese, Moie Vallesina-Portuali Ancona, Nuova Real Metauro-Vismara, Ostra-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Tavullia Valfoglia-Vigor Castelfidardo, Villa San Martino-Pergolese.