Promozione, sfida al vertice. Il Fabriano fa lo spettatore

È una sfida che vale il secondo posto quella che si gioca oggi al Pierucci di Moie tra Moie Vallesina e Portuali. Ma i tre punti in palio valgono anche per non perdere ulteriore terreno per la vetta. Oggi nel girone A di Promozione si giocano solo tre partite, tra cui Castelfrettese-Barbara Monserra con i padroni di casa che vorranno sfatare il tabù vittoria (manca da ben 16 giornate). Ma davanti si troveranno un Barbara Monserra con ambizioni playoff. Domani ben cinque sfide. La capolista Fabriano Cerreto ha un match casalingo insidioso visto che ospiterà un Villa San Martino che sta attraversando un buon momento visto che è reduce da cinque risultati utili di fila, l’ultimo mettendo al tappeto con tre gol il Moie Vallesina. A Chiaravalle sfida playoff tra una Biagio Nazzaro dal morale alto per la vittoria esterna di sei giorni fa a Pesaro e un Marina avanti ai rossoblu due punti. L’Osimo Stazione salirà a Gabicce Mare sfidando un avversario che sabato ha fermato sul pari i Portuali. Nel girone C seconda trasferta consecutiva per la Vigor Castelfidardo - tornata alla vittoria domenica a Potenza Picena - impegnata sul campo del Porto S.Elpidio. Promozione, 26^ giornata (ore 15). Girone A. Oggi: Atletico Mondolfo Marotta-Fermignanese, Castelfrettese-Barbara Monserra, Moie Vallesina-Portuali Ancona. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Marina, Fabriano Cerreto-Villa San Martino, Gabicce Gradara-Osimo Stazione, Pergolese-S. Orso, Valfoglia-Vismara. Classifica: Fabriano C.49; Portuali 45; Moie V. e S. Orso 44; Marina 39; Biagio N. 37; Fermignanese 36; Pergolese 34; Barbara M. 33; Valfoglia 31; V.S.Martino 30; Gabicce G. 26; Osimo Stazione 22; Mondolfo Marotta 21; Vismara 20; Castelfrettese 19. Girone B. Oggi: Appignanese-Matelica, Atletico Centobuchi-Aurora Treia, Casette Verdini-Palmense, Cluentina-Monticelli, Corridonia-Rapagnano, Porto Sant’Elpidio-Vigor Castelfidardo, Sangiorgese-Elpidiense Cascinare. Domani: Trodica-Potenza Picena. Classifica: Matelica 57, V.Castelfidardo 46; A.Centobuchi 44; Trodica 38; Corridonia e Monticelli 37; Cluentina 33; P.S.Elpidio e Casette V. 32; Elpidiense C. 31; Sangiorgese e Palmense 30; Appignanese 26; A.Treia 23; Rapagnano 21; Potenza Picena 18.