Promozione, si va in campo. Sono sette le anconetane

Giornata quasi insolita, la prima, nel girone A di Promozione. Nessun confronto diretto tra le sette Anconetane al debutto in campionato. Una sfida insolita è quella che si giocherà anche a Pianello di Ostra: la neopromossa Ostra - vincente al debutto in Coppa Italia - si troverà di fronte la corazzata Alma Fano, attesa quest’ultima quasi a un campionato a parte vista la voglia di risalita da parte dei granata in società e nella tifoseria.

Quest’ultima non mancherà di seguire la squadra anche oggi sul campo ostrense dopo i 200 tifosi saliti una settimana fa sul campo del Villa San Martino per il debutto in Coppa. In casa l’Ostra, ma anche l’altra neopromossa, la Castelfrettese, opposta proprio al ViIla San Martino. I biancorossi guidati in panchina da Bugari vorranno confermare anche in campionato il debutto positivo in Coppa dove hanno superato di misura la Montemarcianese.

Per quest’ultima quello odierno è un altro giorno storico visto che segnerà il debutto della nuova società (nata dalla fusione tra Marina e Montemarciano) in campionato. E sarà ancora in trasferta, con la squadra di Profili che salirà sul campo pesarese del Vismara.

Sempre contro squadre del Pesarese se la dovranno vedere la Vigor Castelfidardo (in casa contro la Pergolese) e il Moie Vallesina che salirà sul campo della Nuova Real Metauro.

Domani invece saranno in programma tre partite, due che riguardano le nostre formazioni. Come consuetudine la Biagio Nazzaro giocherà le proprie partite casalinghe di domenica. Per i rossoblù seconda sfida consecutiva casalinga dopo quella vinta in Coppa contro il Moie Vallesina una settimana fa. A Chiaravalle scenderà il Gabicce Gradara.

In trasferta i Portuali che tornano in Promozione dopo la retrocessione a primavera dall’Eccellenza e lo fanno con una novità in panchina. Terminata l’era Ceccarelli, a guidare i dorici c’è Antonello Mancini, attesi sul campo di un ambizioso Lunano. Il programma.

Promozione (girone A), prima giornata di andata (ore 15:30). Oggi: Castelfrettese-Villa San Martino, Nuova Real Metauro-Moie Vallesina, Ostra-Alma Fano, Vigor Castelfidardo-Pergolese, Vismara-Montemarcianese.

Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Gabicce Gradara, Lunano-Portuali Ancona, Tavullia Valfoglia-San Costanzo Marottese.

Prossimo turno. Alma Fano-Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara-Vismara, Moie Vallesina-Ostra, Montemarcianese-Castelfrettese, Pergolese-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Portuali Ancona-Vigor Castelfidardo, San Costanzo Marottese-Lunano, Villa San Martino-Nuova Real Metauro.