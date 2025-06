Promozione storica per La Nef Re Salmone Volley Young: trionfo in Prima Divisione

Stagione da applausi per la pallavolo osimana. Non solo la promozione in A3 della formazione maschile di B a quasi una settimana di distanza ecco la promozione in D de La Nef Re Salmone Volley Young femminile (oltre a quella delle giovani della Volley Young Osimo con ben cinque vittorie nei playoff su altrettante partite disputate con tanto di salto in Seconda Divisione).

Le ragazze della Prima Divisione guidate da coach Francesco Petrella sono protagoniste di un cammino superlativo emulando i loro "cugini" della maschile, portandosi a casa una meritata promozione.

Le osimane hanno staccato il biglietto della promozione in D nella vicina Castelfidardo, in un PalaOlimpia infuocato, vincendo 3-1 gara 2 di finale playoff contro le Amarene Fidardense. Una vittoria in rimonta per le osimane partite un po’ contratte, ma poi cresciute nel corso dei set.

Ora è tempo di feste e ringraziamenti per una stagione osimana di altissimo livello. La formazione ‘senza testa’ protagonista a Castelfidardo: Angelone, Bellezza (K) 4, Cristicchia, Evoli 14, Falcetta 4, Giorgi 8, Marini 8, Orciani(L), Orsomando, Pesaresi, Santarelli 16, Severini(L), Sparaci, Tavani All. Petrella.