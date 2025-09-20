Promozione, tempo di derby. Apre Ostra con i Portuali

La terza giornata nel girone A di Promozione si divide a metà: oggi quattro partite, domani altrettante. Nel "menù" odierno spicca il derby sul campo di Pianello di Ostra. L’Ostra cercherà di muovere la classifica nella sfida contro i Portuali Ancona. Destini opposti per le due squadre nell’impegno infrasettimanale di Coppa. Ostra a valanga sulla Pergolese con quattro gol segnati mercoledì nel ritorno sommati agli altri tre realizzati all’andata. Portuali eliminati invece ai rigori a Castelfidardo.

I locali, neopromossi, costretti però a inseguire in campionato, fermi in fondo alla classifica ancora a secco di punti, mentre i dorici una settimana fa hanno colto la prima vittoria.

Contro quella Vigor Castelfidardo che si è presa la rivincita in Coppa tre giorni fa proprio contro i Portuali, ma che oggi, sempre al Gabbanelli, non potrà sbagliare contro un Vismara lanciato in campionato: per i pesaresi due partite e altrettante vittorie, primi della classe in coabitazione con la corazzata Alma Fano. Sempre oggi trasferta pesarese per il Moie Vallesina, eliminata in Coppa, ma reduce dalla prima vittoria in campionato trascinata da bomber Pieralisi. Posticipata a domani la sfida più attesa che sarà al Fioretti di Castelferretti.

Sarà una domenica storica e un banco di prova importante per la Castelfrettese (giornata biancorossa per l’occasione), imbattuta dopo due giornate, che riceverà l’Alma Fano. I granata guidano la classifica a punteggio pieno, ma hanno vinto sempre con il minimo scarto sia contro l’Ostra che in casa contro il Tavullia Valfoglia, entrambi ancora senza punti. Domani sarà derby anche tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Montemarcianese, tutte e due a caccia della prima vittoria in campionato.

Promozione (girone A), terza giornata (ore 15:30). Oggi: Nuova Real Metauro-San Costanzo Marottese, Ostra-Portuali Ancona, Vigor Castelfidardo-Vismara, Villa San Martino-Moie Vallesina. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Montemarcianese, Castelfrettese-Alma Fano, Lunano-Gabicce Gradara, Tavullia Valfoglia-Pergolese.

Classifica: Vismara e Alma Fano 6; San Costanzo Marottese, Castelfrettese e Lunano 4; Villa San Martino, Portuali Ancona, Moie Vallesina, Gabicce Gradara e Nuova Real Metauro 3; Pergolese 2; Biagio Nazzaro, Vigor Castelfidardo e Montemarcianese 1; Ostra e Tavullia Valfoglia 0.

Prossimo turno: Alma Fano-Nuova Real Metauro, Gabicce Gradara-Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina-Castelfrettese, Montemarcianese-Villa San Martino, Pergolese-Lunano, Portuali Ancona-Tavullia Valfoglia, San Costanzo Marottese-Ostra, Vismara-Biagio Nazzaro Chiaravalle.