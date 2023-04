"Promuovere la nostra storia"

La fiera di San Ciriaco rappresenta un momento identitario importante per la città, forse uno degli ultimi rimasto capace di raccogliere la popolazione dorica, indipendentemente da età, quartiere di provenienza, estrazione sociale e culturale. Una tradizione che dobbiamo difendere. Proprio per questa sua natura identitaria ho sempre pensato fosse necessario tentare di unire alle caratteristiche più popolari del classico mercato ambulante la possibilità di utilizzare un parte degli stalli dedicati alle bancarelle per proporre e promuovere la città, le sue bellezze e le sue prelibatezze enogastronomiche. Un fattore di cui ad oggi non c’è traccia nell’offerta, pur ricca, che l’evento propone.

È giusto ripensare dunque la fiera per farne anche un momento di valorizzazione delle eccellenze locali, dal cibo all’artigianato passando per il vestiario, per l’arte e la cultura. La città del resto ha un immenso bisogno di promuovere la sua storia, le sue tradizioni, le sue competenze e la fiera può senza essere un volano importante. Un evento così organizzato non solo aiuterebbe il tessuto economico sociale locale a crescere ed a farsi conoscere implementando senza dubbio le potenzialità turistiche della città, ma diventerebbe ancor di più un momento importante per i cittadini anconetani, bisognosi di ritrovare un’identità comune. Un altro aspetto su cui senz’altro lavorare è quello legato all’estetica e alla pulizia della fiera; anche da qui passa quell’operazione bellezza che dovrà coinvolgere l’Ancona del futuro, l’Ancona che io ho in mente.