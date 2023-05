Pronta la Giunta: confermati Baia, Cipolletti e Barchiesi

Sembrava si dovesse attendere l’inizio della prossima settimana, ma proprio tra venerdì sera e ieri mattina la maggioranza ha trovato la quadra per la nuova Giunta guidata dal riconfermato sindaco Stefania Signorini. Non mancano le novità, rispetto alle anticipazioni rese in questi giorni sul Carlino. Soprattutto in casa Falconara in Movimento che "piglierà" subito due assessori, forte del 17,38% conquistato e dei quattro consiglieri eletti. Ma, da quanto emerge, sarà anche la lista che esprimerà il nome del nuovo presidente del Consiglio. Un presidente in rosa, dopo gli ultimi due uomini del Signorini-uno (Goffredo Brandoni prima, Luca Cappanera poi). Le strade portano all’uscente capogruppo Valeria De Luca, insegnante, 129 preferenze. Sarà questo il profilo sul quale convergerà la maggioranza durante il voto nella prima seduta dell’assise civica, convocata dalla Prof per sabato prossimo alle 10. Tornando agli assessori, i due di Fim saranno gli uscenti, e quindi riconfermati, Romolo Cipolletti (171) e Valentina Barchiesi (162). L’ex comandante dell’allora Municipale potrebbe integrare altro rispetto alle deleghe a Decoro, Manutenzioni e Viabilità. Per l’ingegnere di Castelferretti si va verso il mantenimento di Ambiente e Lavori pubblici. Out, per il momento, Luca Cappanera (182, pronto a subentrare a metà mandato?). Un altro assessore confermato è Raimondo Baia, non ricandidato ma fautore della lista Falconara 2028 (che ha eletto Stefano Veronese): dovrebbe mantenere Polizia locale e Sport. Poi le new entry per completare i cinque dell’Esecutivo. Che poi neanche troppo, se si pensa a Marco Giacanella, primo dei non eletti con 124 voti in Uniti per Falconara, ma destinato da tempo ad incarichi di alto profilo. Si vocifera che per lui sia già in caldo il Bilancio, gestito ‘storicamente’ da Raimondo Mondaini, ma non solo per l’ex assessore e presidente dell’Assemblea. Nuova del tutto, invece, sarà l’imprenditrice Ilenia Orologio (Direzione Domani, 116 preferenze, dietro all’altro eletto Matteo Maculan, 213), alla quale spetteranno i Servizi Sociali. Dall’amministrazione né conferme, né smentite. L’inizio di settimana fornirà le risposte attese. Ma c’è un indizio (diciamo due, vista la convocazione del Consiglio) che la direbbe lunga sull’intesa trovata: tra martedì e giovedì dovrebbe tenersi la conferenza in presenza del sindaco Signorini e di nuovi e vecchi assessori.

Giacomo Giampieri