Pronta la nuova pista di atletica al Roccheggiani

Ecco il Falconara Sport Day. L’appuntamento è per domenica 7 settembre per una giornata interamente dedicata allo sport e all’inclusione: tra il parco Carletti, lo stadio Roccheggiani, il PalaBadiali e i campi da tennis di via dello Stadio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, le società e le associazioni sportive del territorio permetteranno agli aspiranti atleti di cimentarsi con le diverse discipline in vista della nuova stagione.

Ma non solo. Quella di domenica sarà anche l’occasione, alle 10.30, per inaugurare la pista di atletica dello stadio Roccheggiani, rinnovata grazie a un intervento di rifacimento del manto colorato e all’installazione di nuovi cordoli.

"Siamo orgogliosi di celebrare lo Sport Day con un momento tanto atteso: l’inaugurazione della nuova pista di atletica – dice il sindaco Stefania Signorini –. È un traguardo importante non solo per il mondo sportivo falconarese, ma per tutta la comunità. Lo sport è un veicolo fondamentale di inclusione, salute e formazione, e dotare Falconara di impianti moderni e accessibili è da sempre una nostra priorità. Negli ultimi anni abbiamo lavorato con determinazione per riqualificare e rilanciare le strutture sportive del territorio. Dalla piscina comunale al Palaliuti, dal PalaBadiali ai campi da tennis, fino allo stadio Roccheggiani e al campo Amadio, gravemente colpito dall’alluvione: ogni intervento rappresenta un tassello della nostra visione di una città attenta alle esigenze di tutte le fasce d’età e di tutte le discipline sportive".

Sono 24 le società e le associazioni sportive che hanno aderito a Falconara Sport Day, con sede a Falconara e nei Comuni limitrofi: Kick boxing K1 Academy, Accademia pugilistica dorica, Gs pallavolo Sabini, Palestra Athlon, Accademia Dorica, Asd Esino Volley 2014, Asd Pallavolo Castelferretti, Asd Arcobaleno, Rugby Falconara, Olimpia Juventu Falconara, Dinamis Falconara, Falconara 1995, Volley Game, Atletica Falconara, Asd scuola Passi di danza, Sketch Parkour Academy, Tennis Club Falconara Marittima, Hc Pallamano Falconara asd, Cral Pattinaggio, Mamo Dance, Mad Boots, Road Runners Chiaravalle, Ginnastica Militare e Robur Basket. La manifestazione, per chi lo vorrà, si concluderà con una grande cena all’aperto al parco Carletti, preparata dal Circolo Leopardi.

"Domenica Falconara vivrà una giornata speciale all’insegna dello sport, della partecipazione e della condivisione – è il commento dell’assessore allo Sport Ilenia Orologio –. La nona edizione di Falconara Sport Day è una grande festa aperta a tutti". "Il Quartiere Stadio è un punto di riferimento per lo sport – dice la vicesindaco Valentina Barchiesi, con delega ai Lavori pubblici –, non solo per la presenza degli impianti sportivi ma anche grazie al parco Carletti, l’area verde che li circonda, dove abbiamo realizzato un campetto polivante, un’area fitness, un campo da bocce e un percorso pedonale che attraversa il parco e circonda lo stadio Roccheggiani".