Pronta la nuova sede della Lega del Filo d’Oro All’inaugurazione il presidente Mattarella

Ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 30 marzo in visita alla Lega del filo d’oro per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo centro nazionale di Osimo. La conferma dell’arrivo del Capo dello Stato è arrivata ieri dalla Fondazione dopo il via libera del Quirinale.

Già nel novembre del 2017 il Presidente aveva ricevuto a Roma una delegazione dell’ente, che aveva colto l’occasione per portare alla sua attenzione i bisogni e le istanze delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e delle loro famiglie, invitandolo a visitare il nuovo centro, il progetto più importante oggi diventato un sogno concreto e una struttura all’avanguardia.

"La notizia della visita del presidente Mattarella ci riempie di gioia - dichiara Rossano Bartoli, presidente della Fondazione – per l’attenzione all’opera che portiamo avanti, con grande impegno, da quasi 60 anni. Siamo quindi grati e orgogliosi di ricevere il Capo dello Stato, che ringraziamo sentitamente. Il nostro lavoro è da sempre orientato a valorizzare le potenzialità di ciascuna persona, andando oltre i limiti tracciati dalla disabilità. Questa capacità di ‘guardare oltre’ ci ha guidato sempre verso nuovi obiettivi e il progetto del nuovo centro nazionale ne è un segno tangibile che si sta realizzando solo grazie al prezioso sostegno di tanti".

La Lega del filo d’oro infatti ha da sempre un sogno: accogliere ogni persona che le chieda aiuto, nel più breve tempo possibile, e offrire una casa per la vita a tanti giovani e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Proprio così è nato il progetto del centro, con l’inaugurazione, il primo dicembre 2017, del primo lotto, operativo, il cui taglio del nastro era stato affidato all’allora presidente della Camera Laura Boldrini.

Cuore del secondo lotto, invece, saranno gli edifici residenziali per gli ospiti, giovani e adulti. Ci saranno anche le foresterie che saranno dedicate alle loro famiglie.

"Le esigenze di oggi sono le sempre più numerose richieste di intervento che arrivano dalle famiglie di tutto il Paese. Le necessità del domani sono indirizzate dal desiderio di tanti genitori di sapere che qualcuno si prenderà cura del loro figlio quando non saranno più in grado di farlo, il ‘dopo di noi’. A questo domani è rivolta la Casa per la vita che sorgerà all’interno del secondo lotto’".

L’edificio 7 sarà destinato ad attività di fisioterapia e idroterapia e si svilupperà su due livelli, uno per le piscine ed uno per le palestre.

Con il nuovo centro saranno incrementati i posti letto, sia per i ricoveri a tempo pieno (che passeranno da 56 a 80 posti), sia quelli per la degenza diurna (da 15 a 20 posti).

Saranno raddoppiati, inoltre, anche i posti del Centro diagnostico (da 4 a 8) e di conseguenza dimezzati i tempi di attesa per la valutazione iniziale dei pazienti. Il programma ufficiale della visita del Presidente Sergio Mattarella sarà definito nei prossimi giorni.

Silvia Santini