Pronte manutenzioni per quattro rotatorie

La giunta Fiordelmondo ha deciso di investire nella manutenzione straordinaria di quattro rotatorie "di particolare rilevanza nella viabilità cittadina e con criticità estese". Tre sono distribuite lungo l’asse Sud: quella tra via e Ricci viale XXIV Maggio (vicino al sottopasso ferroviario), quelle tra via Pasquinelli e viale Don Minzoni e quella tra la stessa via Pasquinelli e via Bocconi. La quarta è la rotatoria che convoglia viale Verdi, viale Papa Giovanni XXIII e Via King.

L’investimento è di 190mila euro, risorse che in sede di variazione di bilancio il Consiglio ha approvato su indicazione della Giunta. Le stesse erano state reperite tra avanzo di amministrazione dell’annualità 2022 e dagli oneri di urbanizzazione, proprio con l’obiettivo di "incrementare i fondi da destinare ad alcuni interventi di manutenzione di strade e marciapiedi considerati prioritari, che sono così passati da 600mila a 990mila euro. I lavori, che "saranno realizzati non appena completate le procedure di appalto – spiegano da piazza Indipendenza - consistono nel rifacimento sia del sottofondo stradale per garantire maggiore tenuta, soprattutto per il passaggio dei mezzi pesanti, sia nella nuova asfaltatura".