Pronti a far saltare il bancomat. Due malviventi messi in fuga

Paura la scorsa notte alla periferia di Osimo. Una banda di malviventi ha cercato di far saltare il bancomat dell’ufficio postale in via Dei Caduti di Nassirya a Passatempo. Durante la notte la situation room di Roma, la sala di controllo h24 di Poste italiane, ha ricevuto un allarme proveniente dal sistema di videoanalisi: attraverso le telecamere gli operatori hanno individuato due individui incappucciati intenti a manomettere l’atm Postamat cercando di servirsi della "marmotta" esplosiva con l’intento di aprire la cassaforte. Per scoraggiarli, la centrale operativa ha attivato la sirena con sintesi vocale, costringendo i malviventi alla fuga, e allertato le forze dell’ordine che giunte sul posto hanno constatato la manomissione all’Atm.

Era già successo diversi anni fa con lo stesso modo di operare e anche quella volta il colpo era fallito. Indagano i carabinieri che potrebbero già essere sulle loro tracce. La denominazione della tecnica sembra derivi dal fatto che il fischio che precede la deflagrazione parrebbe assomigliare al verso emesso dal roditore. Il metodo d’azione della cosiddetta "marmotta" prevede che venga infilato nel bancomat un contenitore con dentro dell’esplosivo nella cui estremità opposta è presente la miccia, azionata dopo inserito il manufatto all’interno dello sportello. I ladri fanno così saltare tutto l’apparato, arrecando danni non solo al bancomat, ma anche ai locali retrostanti e a volte anche agli esercizi commerciali delle vicinanze.

Poste italiane fa sapere di aver investito su sistemi antieffrazione a protezione degli atm Postamat, come ad esempio la ghigliottina che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte, vanificando il tentativo di attacco. L’effetto deterrente generato da tali accorgimenti ha contribuito alla riduzione del numero di eventi criminosi. Per gli uffici postali della provincia dorica è prevista poi la presenza di servizi di vigilanza armata e impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 434 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli atm Postamat, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

Silvia Santini