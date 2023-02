"Pronti a ricostruire quel ponte crollato"

Ponte del Coppetto, qualcosa si muove. Via libera della Provincia alla progettazione dell’importante infrastruttura, crollata la notte del 15 settembre scorso e da allora fuori uso, che tornerà a collegare la valle del Misa alla Vallesina. Esclusa l’ipotesi di un ponte provvisorio, via all’iter per quello definitivo: "Siamo pronti a far partire la progettazione, in accordo totale col vicecommissario per l’alluvione Babini – conferma il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali – Per finanziare l’opera abbiamo messo a budget una somma pari a 2.2 milioni di euro ricavati da altre fonti di spesa con l’obiettivo di colmare questo problema. Solo una volta chiariti i termini della progettazione potremo capire se quella cifra stanziata sarà sufficiente. Il ponte provvisorio? Non sarebbe stato fattibile per una serie di motivazioni tecniche". Manca il progetto, ma le idee sono chiare su come dovrà essere il nuovo ponte: "L’input che abbiamo dato è quello di andare su una campata sola con i piloni al di fuori dell’alveo del fiume per evitare l’accumulo di acqua e l’effetto diga. Sui tempi, spero che la progettazione finisca entro l’estate e l’opera appaltata entro l’anno". Il nuovo ponte dovrebbe essere in acciaio e non più in muratura.