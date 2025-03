"Pronti al trasferimento dell’Archivio di Stato"

L’Archivio di Stato verrà portato all’interno dell’ex Caserma Stamura. Parola di Alessandra dal Verme, direttore dell’Agenzia del Demanio: "Grandi sono le potenzialità di sviluppo di Ancona, una città con un patrimonio immobiliare pubblico e paesaggistico di particolare pregio e bellezza, da valorizzare in piena sinergia tra il Comune, l’Agenzia del demanio e le altre Istituzioni, per renderla più moderna e sostenibile – ha aggiunto – L’immobile pubblico può offrire al cittadino servizi di qualità, relazioni, spazi sempre più digitalizzati e attrattivi. Penso al Parco del Cardeto con l’ex Caserma Stamura, il Faro dei Cappuccini, e la sua Polveriera, un unicum per posizione, bellezza e valore identitario. Tutti verranno riutilizzati, recuperati con mix funzionali, arricchiti con servizi turistico-culturali dedicati a cittadini, imprese, turisti e università. Per una Ancona sostenibile l’Agenzia del Demanio sta riqualificando la propria sede per farne un modello di ufficio pubblico green, efficiente e con possibilità di alcuni spazi digitali aperti alla città".