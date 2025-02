"Pronti per un centrodestra unito, no ad Antonelli"

Lentamente, ma la politica locale, civica e di centrodestra, a Osimo si sta organizzando in vista del voto anticipato.

"Noi ci siamo. Siamo pronti a scendere in campo in due modalità, esprimendo un nostro candidato a sindaco o, sempre alternativi al centrosinistra, alleandoci con un centrodestra equilibrato", hanno detto i giovani della lista Rinasci Osimo ieri all’inaugurazione della sede in via Einaudi.

Presenti in platea esponenti di Forza Italia (il commissario Monica Santoni e il consigliere regionale Mirko Bilò) e Fratelli d’Italia (l’ex assessore Michela Staffolani, reduce dalla conviviale di partito di venerdì sera al ristorante Ada): "Con i primi abbiamo avviato una fase interlocutoria e con FdI siamo aperti al dialogo", hanno detto i fondatori Giulia Dionisi, Francesco Sallustio (ex consigliere comunale) e Francesco Graciotti.

La lista si era presentata alle amministrative di giugno per Sandro Antonelli sindaco. Poi la rottura. "Con Antonelli non ci sono più speranze da parte nostra – hanno confermato -. Ci eravamo sentiti di avallarlo perché aveva vinto le primarie delle Civiche. Noi siamo usciti dalle Civiche prima di lui comunque".

Parte di loro infatti proviene da una militanza nelle Liste civiche da sempre: "Dino Latini merita rispetto, fa politica da tantissimi anni. Piuttosto un sindaco che si dimette come Francesco Pirani non è serio. Guardando al prossimo futuro, sosteniamo che uniti si può dare un’alternativa a Osimo. Quanto alla nostra lista, ci avevano dato come gregari e invece abbiamo preso quasi 700 voti e siamo entrati in Consiglio. La comunità vota le persone. Siamo emersi come squadra, media under 40, volti nuovi la cui idea di ’rinascita’, come il nostro simbolo, la fenice, è nata nel 2019".

Rumors sostengono che Antonelli stia tuttora corteggiando Pirani che però resta nell’ombra. Intanto Latini lancia un’accusa, probabilmente a Pirani, sui social: "L’esclusione come trofeo da sventolare per dimostrare di essere un macho in politica, l’ingratitudine e lo schifo verso chi ha consentito di ottenere il risultato, tirando il gruppo contro vento e polemiche. Questa la nuova politica che ha bruciato 10 anni di impegno, sacrifici, battaglie, fatiche di tante persone che ci hanno creduto e messo la faccia, la loro storia, la loro vita. Due generazioni di politici saltate in un attimo perché non ci si diverte più, come se fare politica fosse dover provare un brivido di piacere sempre più estremo, invece che cercare di stare con tutti, comprendere le ragioni di tutti. Ora che hanno rottamato tutti pure se stessi si sentiranno soddisfatti".

Silvia Santini