Pronto a essere riattivato il tutor sulla variante

Automobilisti, attenzione. Sta per essere riattivato il tutor sulla Variante alla Strada Statale 16. Lo ha fatto sapere ieri il Comune di Falconara, onde evitare i problemi del passato con il fu autovelox della discordia capace di staccare oltre 40mila multe nell’estate 2019.

L’operatività del velocar era stata sospesa in conseguenza dell’avvio dei lavori di raddoppio della Ss16.

Oggi è proprio la tutela delle maestranze impiegate in quegli interventi che ha indotto l’amministrazione ad annunciare l’imminente ripristino.

Anche stavolta il tratto monitorato dal controllo elettronico della velocità sarà quello in direzione sud.

La prima porta si troverà sul viadotto, dopo la raffineria Api, sul margine destro della carreggiata; la seconda, invece, resterà ad oltre un chilometro di distanza. In pratica a ridosso dell’area di cantiere dell’Anas, poco prima del ponte. Come segnalato dai numerosi cartelli, il limite sarà sempre di 70 chilometri orari. "Il Comune di Falconara ha avviato la fase preparatoria per la messa in funzione di due dispositivi, che misurano la velocità media dei mezzi in transito – scrivono dal Castello -. Questo significa che la velocità dei veicoli sarà calcolata in base ai tempi di percorrenza tra i due dispositivi, quello in ingresso e quello in uscita. Rispetto ai mesi scorsi, il sistema di controllo della velocità è stato spostato di alcune centinaia di metri verso nord, per non creare interferenze con i cantieri". A mo’ di promemoria.

Lo spostamento del tutor a metà marzo era stato necessario per due ragioni: la scadenza al 31 dicembre 2022 del precedente contratto con la società di gestione e al contempo la necessità di rivederne la posizione, visti i lavori di ampliamento della Variante.

"La priorità è tutelare la sicurezza di utenti stradali e lavoratori – sottolinea il comandante della Polizia locale Luciano Loccioni, quando contattato dal Carlino -, facendo in modo che il traffico arrivi nell’area di cantiere con una velocità contenuta. Il velocar aiuterà a regolare l’andatura dei mezzi".

Su questo si sono espressi anche dall’amministrazione che "ha sostenuto una scelta di qualità a tutela della sicurezza della circolazione stradale in uno dei tratti più pericolosi dell’intero territorio. Ovviamente rimane sempre valido l’invito a moderare la velocità, per la propria e l’altrui incolumità, anche al fine di non incorrere in sanzioni al Codice della strada".

Non appena terminate le operazioni tecniche, anche stavolta sarà comunicata con largo anticipo la data di attivazione del sistema. Dovrebbe tornare in funzione già entro la metà del mese.

Giacomo Giampieri