"Pronto a parlare coi dimissionari della Lega"

"Pronto a confrontarmi con i dimissionari della Lega". Marco Baldassini, candidato sindaco con due liste civiche (Ancora Falconara e Vola Falconara) e Polo dei Riformisti (Azione, Italia Viva e Partito socialista) affonda il coltello nella piaga e - forse - apre la campagna acquisti in quel che ne rimane del partito leghista falconarese. La scelta dei vertici regionali di appoggiare la ricandidatura di Stefania Signorini, dopo cinque anni di opposizione in Consiglio comunale, ha portato al passo indietro immediato di tre membri su quattro del direttivo (Serenella Paladini, Mauro Balducci e Sergio Ardu) e soprattutto del segretario e capogruppo nell’assise civica Paolo Lustica, in quanto contrari all’accordo con la coalizione della Prof. Proprio a loro si rivolge Baldassini. Che ha già fatto il colpo da novanta blindando in lista Stefano Caricchio (ex candidato sindaco della Lega e consigliere) e ora potrebbe addirittura allargare il fronte dei sostenitori di Salvini, se solo si arrivasse ad una sintesi sui temi. "Visto lo sgretolamento della Lega Falconara con tre membri del direttivo su quattro che si sono dimessi, oltre al segretario Paolo Lustica, e il possibile commissariamento della sezione – dice Baldassini -, avendo nelle mie file già da tempo dichiarato l’ex candidato sindaco Stefano Caricchio del fronte Lega dimissionario nel 2021, il quale ha detto che condivide in pieno il mio programma, sono disposto a confrontarmi con gli altri militanti usciti perché Falconara ha bisogno di persone più che di partiti", insiste. Poi il comandante navale 45enne pensa a Lustica e all’ingresso nell’assise civica di Elisa Penna, già data tra le papabili candidate nelle cinque civiche di Stefania Signorini: "Mi rammarica la decisione del collega Lustica che ha rassegnato le proprie dimissioni facendo entrare in Consiglio comunale Elisa Penna, la quale - seppure nelle fila della Lega - molto probabilmente voterà favorevolmente al Bilancio, al momento dell’eventuale inserimento nell’ordine del giorno del Consiglio comunale. Ovviamente per dovere di allineamento come da diktat dei vertici regionali e provinciali, che senza identità di partito si appiattiscono alla volontà di una candidata sindaca sotto false vesti di civica. La coerenza per il collega è insindacabile ma era più coerente, a mio parere, non rassegnare le dimissioni e approdare al gruppo Misto come me, al fine di operare per il bene comune che si chiama Falconara".

Giacomo Giampieri