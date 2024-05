Pronto a partire "Jesi Express": gara alla scoperta della Vallesina

Ecco "Jesi Express": l’associazione Radio Incredibile si prepara a portare la Vallesina in tutta Italia. Una sfida che si svolgerà nel finesettimana ripercorrendo un po’ l’esperienza del noto reality tv d’avventura di grande successo Pechino Express. "L’evento – spiegano da Radio Incredibile - sta catturando l’attenzione di tutta Italia, grazie alla sua combinazione unica di avventura, competizione e scoperta della splendida Vallesina. le iscrizioni sono giunte da ogni angolo d’Italia".

La competizione si svolgerà nel corso di due giorni intensi, domani e domenica, abbracciando l’intero territorio della Vallesina, partendo dal suggestivo panorama di Genga. "Attendetevi sorprese mozzafiato – spiegano dall’associazione di promozione sociale - e avventure indimenticabili che solo Radio Incredibile sa offrire". La gara culminerà a Jesi domenica con una sfida che "porterà tutti a scoprire i punti più iconici e affascinanti della città. Non solo sarà una competizione, ma anche un’occasione unica per esplorare le meraviglie nascoste di Jesi".

Un mix avvincente fra muoversi velocemente e risolvere enigmi, superare sfide culturali che ti metteranno alla prova e scavare nei segreti ben custoditi di Jesi e della Vallesina. Ogni squadra può essere composta da almeno 2 partecipanti e massimo 4. L’età minima per partecipare è di 10 anni, in quanto l’iniziativa prevede alcuni tratti di semplice cammino. Inoltre, Jesi Express si terrà durante un weekend speciale nella città di Jesi, quello in cui si svolgono Jesi Educa e la Notte dei Musei".

Lo staff di Radio Incredibile parla del massiccio coinvolgimento e la partecipazione proveniente da tutte le regioni: "È stato incredibile vedere come i partecipanti si siano uniti da ogni parte d’Italia, dalla Toscana all’Emilia Romagna, fino alla Campania. Questa è l’essenza di Jesi Express: unire persone da ogni angolo del Paese per una fantastica avventura condivisa". Inoltre, Jesi Express si terrà durante un weekend davvero speciale nella città di Jesi, il weekend di Jesi Educa e della Notte dei Musei.

Per conoscere tutte le squadre (sedici) formate da persone di ogni età e provenienza e seguire la competizione è possibile collegarsi al sito https://www.radioincredibile.com.

L’inziativa ha il patrocinio dei Comuni di Jesi, Serra San Quirico, della Rete Museale Urbana Jesi e della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e numerosi sponsor.