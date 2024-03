Pronto il bando da un milione per gli asfalti

E’ stato pubblicato il bando da un milione di euro per fare i nuovi asfalti a Osimo. Entro il 18 andranno presentate le manifestazioni di interesse da parte delle aziende iscritte all’albo dei fornitori della Provincia. A quel punto, come da prassi, saranno sorteggiate 5 aziende alle quali chiedere un preventivo con il criterio del massimo ribasso per completare l’affidamento dei lavori entro fine marzo e avviare entro aprile i vari cantieri. Nel maxiappalto da un milione di euro ci sono alcune strade di Osimo Stazione, le vie Piave e Cairoli nel centro abitato e via Agnelli nella zona industriale. In città saranno sistemate invece i tratti più ammalorati di via De Gasperi e la parte a valle di via San Giovanni. Restyling anche per altre stradine secondarie, via Monte Santo Pietro a San Paterniano, via Montegalluccio salendo da San Biagio a Santo Stefano e via Pignocco. "C’è anche il rifacimento del selciato di tutta via Costa del Borgo che rappresenta l’intervento più corposo dell’intera procedura pubblica perché si tratta di rigare tutto il selciato della discesa che non solo rappresenta la strada principale per collegare il centro alla zona est di Osimo, ma è ormai iconica, con le salite bellissime che hanno fatto il giro del mondo con il Giro d’Italia e la Tirreno Adriatico – dice Pugnaloni -. Sempre in via Costa del Borgo dalla prossima settimana partiranno i lavori di recupero dell’angolo verde panoramico all’incrocio con via Giulia. Il Comune provvederà a sistemare il marciapiede, rifare in splendido porfido i tre storici scalini e a rinnovare e migliorare l’area verde con nuove aiuole e fioriture (30mila euro), tutto pronto per primavera".