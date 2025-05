Pronto il comitato per l’omaggio a Maratti

Il Comune di Camerano è pronto a dare il via a un anno di grande rilievo culturale dedicato alla figura di Carlo Maratti (1625–1713), il più illustre dei suoi figli e tra i massimi protagonisti del Barocco italiano, in occasione del 400esimo anniversario della sua nascita. Le celebrazioni hanno ricevuto un impulso decisivo quando il Consiglio delle Marche ha approvato una legge celebrativa che riconosce il valore dell’artista. La normativa ha istituito un comitato organizzativo regionale in stretta collaborazione con il Comune prevedendo inoltre uno stanziamento iniziale di 15mila euro per sostenere eventi culturali, divulgativi e didattici lungo tutto il 2025.