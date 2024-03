"Pronto soccorso, 29 pazienti sulle barelle"

"Ho contato 29 pazienti barellati al pronto soccorso sistemati anche sul corridoio e due erano all’interno delle ambulanze in coda nella camera calda, in attesa che si liberassero dei posti. Una situazione non più tollerabile". Così il coordinatore del Tribunale del Malato ieri mattina dopo un sopralluogo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani dove la situazione è di nuovo al limite. Ieri mattina alle 8 il tabellone in sala d’aspetto comunicava la presenza di due codici rossi, cinque arancioni, 13 azzurri e 7 verdi più i pazienti in attesa di ricovero tra cui gli oncologici.

"Già più volte negli ultimi giorni è scattato l’allarme per il riempimento del reparto di emergenza urgenza che, non avendo posti per ricoverare pazienti nei reparti, è costretto a chiedere di fermare gli accessi. Qui c’è un problema di rete territoriale che non riesce a dare risposte soprattutto ma non solo alla popolazione sempre più anziana. Da quanto ho potuto constatare stamattina (ieri, ndr) – spiega Liguori - i pazienti presenti erano stati tutti visitati dai medici, 36 quelli presi in carico e una buona fetta di loro avevano necessità di essere ricoverati ma al momento senza trovare posto. Non ci sono più alibi vanno incrementati i posti letto, soprattutto in ragione della distribuzione della popolazione sul territorio". Cioè? Liguori snocciola i dati Istat: "Il distretto di Jesi ha una popolazione di 103.384 al primo gennaio 2023, quello di Ancona 250.175 e quello di Fabriano 43.384, Senigallia 76.520. Di questi gli over 75, quelli che più frequentemente hanno bisogno del pronto soccorso, a Jesi sono la fetta più grande dopo Ancona: 14.402 a fronte dei 6.352 di Fabriano, gli 11.182 di Senigallia e i 33.913 di Ancona. Va considerato che sul pronto soccorso di Jesi gravita tutta la popolazione da Cupramontana in giù e anche quella di Ancona quando Torrette si riempie e devia sul Carlo Urbani. Perché le ambulanze partendo dai vari Comuni della Vallesina non portano i pazienti a Fabriano che ha un minor bacino d’utenza, piuttosto che attendere anche due ore con l’ambulanza ferma davanti al pronto soccorso di Jesi?".

"Posti letto, personale ma anche gli spazi sono inidonei ad ospitare tutta questa utenza - conclude Liguori -. Che fine ha fatto il progetto di ampliamento del reparto di emergenza urgenza finanziato ormai diversi anni fa con 500mila euro? Perché nessuno ne parla più?".

Sara Ferreri