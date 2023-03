Pronto soccorso, 8 ore per la visita

La direzione generale dell’azienda Ospedaliero-universitaria delle Marche rifà il bando per la nomina del nuovo primario, ma intanto ieri altra giornata campale al pronto soccorso di Torrette. Nel corso del pomeriggio i tempo di attesa si sono allungati in maniera costante fino a superare le 8 ore per i codici bianchi, pochi, e quelli verdi, un terzo di quelli presenti nella sala d’aspetto, fortunatamente allargata di recente. Un lunedì nero, come tante altre giornate ci sono state nel corso degli ultimi mesi. Il tutto in attesa della stagione estiva che, come ogni anno, vede aumentare di netto il numero degli accessi a causa dell’aumento della popolazione presente a causa dei turisti. Il reparto guidato dalla dottoressa Susanna Contucci è sempre in difficoltà a causa del massiccio afflusso di pazienti, a partire dai traumi in arrivo da tutte le Marche. Uno dei problemi che il prossimo primario dovrà necessariamente affrontare assieme all’emergenza personale e una carenza ormai atavica. Come accennato all’inizio, il concorso per la nomina del nuovo primario, bandito nell’estate del 2022, è stato invalidato dalla nuova direzione azienda quando mancava solo la prova del colloquio per i cinque candidati ammessi. Il nuovo bando è stato pubblicato pochi giorni fa.