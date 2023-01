"Pronto soccorso affollato, recarsi solo per urgenze"

Sanità cittadina in carenza di organico, l’Ast annuncia nuove assunzioni. Sul pronto soccorso la direzione Asta Ancona evidenzia: "Se particolari criticità di sovrannumero in attesa in corsia possono verificarsi, queste sono comunque estemporanee e transitorie derivanti spesso dall’accettazione di numerosi codici verdi i qualisi vedono passare avanti nel triage le situazioni più gravi corrispondenti ai codici rossi a rischio di vita. Al Carlo Urbani, in particolare, il personale in dotazione garantisce l’efficienza e la copertura di tutti i turni". Poi due novità: "Sono in corso di pubblicazione due atti relativamente all’assunzione di personale – aggiungono - il primo è relativo alla trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato per effetto dell’accordo Regione – Università e si tratta di un dirigente medico Pediatra in servizio nella Pediatria di Jesi che permetterà di garantire anche la copertura dei turni nella Pediatria di Fabriano. Il secondo all’assunzione, sempre a tempo indeterminato, da oggi di un Tecnico della prevenzione per la Uoc Igiene alimenti origine animale per la sede di Jesi. Ciò in un’ottica di potenziamento dell’organico della Ast Ancona che sta provvedendo al sopperimento delle carenze di personale e in particolare al turn over".