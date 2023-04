Ancona, paura al pronto soccorso: aggressione ai carabinieri

Ancona, 24 aprile 2023 – La gelosia ha giocato un brutto scherzo a un 35enne anconetano. E’ andato sotto casa della ex per accertarsi che dormisse da sola, poi è andato su tutte le furie con i genitori che, non trovandolo in camera, si erano preoccupati e avevano iniziato a cercarlo. Ma non è finta qui. Portato in ospedale per un controllo, se l’è presa anche con i carabinieri perché non voleva sottoporsi agli accertamenti medici. I militari sono stati presi a calci e pugni.

La notte di follia è accaduta ieri e alla fine è costata una denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ad un 35enne anconetano.

Tutto è iniziato con un litigio con la ex fidanzata. I due si erano lasciati ma c’erano ancora vecchie ruggini. Nel cuore della notte l’uomo ha poi deciso di andare fino a casa di lei, a Posatora, per verificare che non fosse in compagnia di un altro uomo. Un tarlo che non faceva dormire l’uomo.

Ma a quel punto i genitori del 35enne lo hanno raggiunto vicino a casa della ex fidanzata, dopo aver visto che non era più a casa. Lo hanno così trovato in auto, confuso e pensieroso. Hanno provato a parlare con lui per farlo tornare a dormire e per convincerlo che non aveva senso stare così ma lui è uscito di senno e ha iniziato ad aggredirli.

La situazione è degenerata ed è diventata anche pericolosa a tal punto che sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile che hanno provato a parlarci.

Gli uomini dell’Arma hanno anche ritenuto opportuno chiamare un’ambulanza e così il 35enne è stato scortato fino al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove, però, non voleva farsi visitare in nessun modo.

Proprio per questo motivo la tensione è salita e l’uomo è arrivato ad aggredire i militari che erano con lui. I militari sono stati feriti dall’uomo, ma alla fine sono riusciti a bloccarlo. Dopo la brutta scena i medici sono riusciti a prenderlo in carico e sottoporlo alle cure perché non era in sé.

Ma lo "show" all’interno del pronto soccorso è costato una denuncia al 35enne. Stando ai carabinieri non ci sarebbero state conseguenze per gli utenti e anche per il personale sanitario dell’ospedale.