Pronto soccorso al collasso: 31 in barella

Barelle in ogni angolo, pazienti per lo più anziani in attesa di ricovero anche da quattro giorni. Un vero girone infernale con personale sanitario messo a dura prova da quello che sembrava un vero assalto al pronto soccorso.

E’ ancora incredulo oltrechè amareggiato, uno dei familiari che nelle ultime ore ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza del reparto di emergenza urgenza dell’ospedale Carlo Urbani per assistere un genitore malato. Martedì notte i pazienti barellati hanno raggiunto il numero di 31 sistemati nelle stanze, nell’ex Obi, sui corridoi e nei pochi spazi a disposizione del pronto soccorso jesino che da anni attende un ampliamento più volte annunciato negli ultimi anni, ma mai realizzato. Le barelle, solitamente mai più di 27-28, martedì notte hanno raggiunto il numero di 31 per l’iperafflusso di pazienti che arrivavano soprattutto da Rsa e case di riposo di tutto il territorio dello Jesino e della Vallesina (una situazione che si ripete spesso all’inizio della settimana).

Visto il continuo afflusso martedì notte è scattato lo stop e la richiesta di portare i pazienti negli altri ospedali della provincia. Pazienti che per la larga parte necessitano di ricovero ma i posti letto a disposizione tra Medicina, Obi e Dpa non bastano e allora ecco che il pronto soccorso diventa un reparto di degenza, con personale e spazi insufficienti. Il reparto di medicina negli ultimi anni è sceso a soli 20 posti letto e nonostante le sollecitazioni, gli spazi a disposizione nei piani alti dell’Urbani (in primis quelli dell’ex clinica Reumatologica) e gli evidenti disagi per il reparto di emergenza urgenza non ci sono ripristini di posti di degenza in vista per decongestionare il pronto soccorso. "Quando l’ospedale era al viale della Vittoria – evidenzia ancora il familiare – esistevano tre reparti di medicina e i posti letto erano 60, nel tempo sono stati ridotti sempre più e mai ripristinati. Eppure la popolazione invecchia sempre più e sono insufficienti i posti letto nelle strutture residenziali. Sarà il caso di metterci mano? La situazione al pronto soccorso è davvero insostenibile sia per chi sta male sia per il personale che si sacrifica e cerca di rispondere alle tante esigenze e si barcamena tra le barelle sistemate in ogni spazio".

Nei corridoi del reparto di emergenza ci sono sia pazienti in attesa di ricovero (la maggior parte), sia pazienti visitati e in attesa di diagnosi oltrechè pazienti che attendono di essere presi in carico dal medico. Tanti gli anziani assistiti dai loro familiari. Ma che fine ha fatto il progetto di ampliamento del pronto soccorso di Jesi annunciato nel 2020 e finanziato? "I lavori stanno per partire: tra fine settembre e inizio ottobre prossimo" ha dichiarato ad agosto dello scorso anno, tramite il Carlino, l’assessore regionale Filippo Saltamartini. Cinque mesi dopo ancora nulla sembra muoversi.