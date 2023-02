Pronto soccorso, altra giornata nera

"Il nostro pronto soccorso è uno dei pochi nelle Marche a non aver fatto uso e richiesta di medici delle cooperative private. Questo è un grande merito". Armando Gozzini ricopre ufficialmente il ruolo di nuovo direttore generale di Torrette da pochi giorni e il nodo del pronto soccorso sa bene che sarà uno dei suoi pensieri più ricorrenti. È vero, la precedente gestione, a guida Michele Caporossi, non ha fatto uso delle cooperative private, ma la situazione nel reparto più importante dell’ospedale è sempre più difficile. Ieri altra giornata difficile, soprattutto nel pomeriggio quando le attese sono salite senza sosta fino a sfiorare le 10 ore per i codici di medio-bassa gravità, bianchi e verdi. Al momento il reparto gestito dalla dottoressa Susanna Contucci va avanti nonostante la carenze di tre medici e con carichi di lavoro sempre più pesanti. Il problema, tuttavia, non è solo la dotazione organica quanto la necessità di riorganizzare i protocolli sul fronte delle urgenze e dei traumi, senza dimenticare il filtro dei medici di medicina generale.