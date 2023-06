Pronto soccorso, arrivano i rinforzi per l’estate

Pronto Soccorso in arrivo rinforzi in vista dell’estate. Sono ormai all’ordine del giorno le proteste relative alle lunghe attese in Pronto Soccorso, anche quando gli accessi non sono numerosi. Una problematica che va avanti ormai da tempo a causa della mancanza di personale e che potrebbe peggiorare se non fossero stati presi provvedimenti in vista dell’estate, quando sulla spiaggia di velluto arrivano migliaia di turisti.

Un modo per evitare attese bibliche: "L’Azienda è particolarmente attenta alla situazione del reparto di emergenza nel nosocomio di Senigallia, per la quale sta prendendo, in vista anche della stagione di massimo afflusso di turisti, tutti i necessari provvedimenti – afferma il Commissario Strordinario della AST Ancona dr.ssa Nadia Storti - É in corso di pubblicazione, infatti, la graduatoria a seguito di Concorso pubblico unificato per Medicina d’urgenza, dalla quale sarà possibile a brevissimo attingere professionisti anche per Senigallia. In questi giorni si stanno svolgendo anche le procedure per le assegnazioni degli incarichi della Guardia Medica turistica, di stanza nel Pronto Soccorso stesso: sono almeno due i medici previsti".

Medici che fanno il possibile per dare una risposta ai pazienti: "Ci rendiamo conto che l’afflusso nelle nostre strutture di emergenza è spesso consistente" prosegue la Storti. Il servizio attivo per i turisti dovrebbe partire già il 15 giugno, nelle due postazioni prestabilite, una a Levante e l’altra a Ponente. Resta il problema delle liste di attesa che rendono spesso impossibile la prenotazione di una visita in tempi utili e il timore e che, in vista dell’estate, le agende di alcuni reparti vengano chiuse rendendo così impossibile prenotare un esame.

Si allungano anche le liste degli interventi dove i tempi di attesa per un intervento di routine superano ormai i tre mesi. Non va meglio per chi deve sottoporsi ad un esame endoscopico, dove le attese arrivano anche a tre anni e non va molto meglio se si sceglie di rivolgersi altrove, ma sempre attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Si attende più di un mese anche per ritirare una cartella clinica dopo un ricovero che ha un costo di dieci euro. Non è una novità che al Principe di Piemonte a boccheggiare sono ormai la gran parte dei reparti, con il Pronto Soccorso in primis dove però si spera che, con l’aumento di personale previsto per l’estate si accorcino i tempi di attesa.