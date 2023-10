Pronto soccorso: boccata di ossigeno

Il Pronto Soccorso è stato potenziato con 6 medici neolaureati assunti con contratti di collaborazione, si avvale di un terzo ambulatorio dedicato ai codici minori con conseguente abbattimento dei "tempi di attesa".

Nel dettaglio sono stati 2406 i pazienti che si sono recati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Principe di Piemonte di Senigallia nello scorso mese di settembre, un dato in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando ne furono registrati 2258.

Il potenziamento del Pronto soccorso, ad agosto, ha permesso di attivare nelle 12 ore diurne – dalle 8 alle 20 - il terzo ambulatorio dedicato ai codici minori, tuttora attivo con il conseguente abbattimento dei tempi di attesa di codici bianchi, verdi ed azzurri, ma anche di codici maggiori.

Da ieri, inoltre, la Medicina Interna di Senigallia è tornata a pieno regime in quanto sono stati riaperti i 14 posti letto dopo il periodo estivo con il relativo deflusso dei pazienti dal Pronto Soccorso ai reparti di degenza. Inoltre il Fast Track Odontostomatologico è operativo al PS di Senigallia e Fabriano.

Sta anche trovando conclusione l’iter per l’adattamento del nuovo programma informatico Dseo per l’attivazione del Fast Track Radiologico - Ortopedico che permetterà di ridurre ulteriormente i tempi di attesa dei codici minori con trauma isolato degli arti. Si cerca quindi di migliorare i tempi delle liste di attesa che rimangono lunghe per gli esami endoscopici dove in alcuni casi si attende un anno prima di effettuare una visita.

A schierarsi contro il Nuovo Piano Socio Sanitario è il Comitato a Difesa dell’Ospedale di Senigallia che adesso chiede le dimissione dell’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini in quanto "la situazione dopo tre anni di governo è diventata intollerabile".