"Pronto soccorso caos e lunghe liste d’attesa. Acquaroli ha fallito"

"Le liste di attesa si allungano e i pronto soccorso collassano: la sanità di Acquaroli mina il diritto alla salute dei marchigiani". È duro l’affondo del capogruppo Dem in consiglio regionale, Maurizio Mangialardi, contro le politiche sanitarie della Regione nell’ambito dell’emergenza: "A oltre un anno dalla riorganizzazione che ha introdotto le Ast, due dei principali problemi in cui si imbattono quotidianamente i cittadini e il personale sanitario, ovvero l’esponenziale allungamento delle liste di attesa e il caos che continua a regnare nei pronto soccorso, non solo non hanno trovato soluzione, ma si sono addirittura aggravati. Lo possiamo constatare dalle decine di segnalazioni che riceviamo ogni giorno da utenti, medici e infermieri, i quali dipingono un quadro sconfortante: di fatto, con la giunta Acquaroli, nelle Marche le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non sono più garantite. Presidente, assessori e consiglieri del centrodestra provino a prenotare una visita al Cup o si rechino in uno qualsiasi dei pronto soccorso marchigiani. Evidentemente non lo hanno mai fatto, altrimenti non si spiegherebbe la pochezza e l’assenza di visione".