Pronto soccorso con medici in pensione

Mancano i medici, il pronto soccorso di Torrette si rivolge a quelli in pensione. Senza incentivi strutturali e immediati i pronto soccorso rischiano di essere depotenziati. I medici dedicati non si trovano più e quanto sta accadendo all’ospedale regionale di Torrette ne è la conferma. L’azienda Ospedaliero-universitaria delle Marche non riesce a trovare due medici a tempo determinato per tappare un buco della pianta organica in questi mesi. Ci ha provato a febbraio con un bando pubblico andato praticamente deserto che prevedeva l’assunzione a tempo determinato per due dirigenti medici. Alla fine si erano presentate in due, entrambe giovani e senza una straordinaria esperienza del settore. Prima che prendessero servizio una ha deciso di rinunciare e il problema era quello di trovare assolutamente una copertura. Da qui la necessità di bandire un nuovo concorso, con tanto di commissione giudicante, per reperire medici da assumere sempre in forma precaria per sei mesi, andando a cercarli tra il personale in quiescenza dopo aver prestato servizio per il Sistema sanitario nazionale.

La commissione sarà composta da medici del pronto soccorso di Torrette e da personale amministrativo dell’azienda, con i candidati che si sottoporranno alla prova del colloquio.

È bene ricordare che il precedente bando pubblico prevedeva l’assunzione a tempo sì, ma con buoni emolumenti, di gran lunga superiori a quelli che spettano agli assunti diretti. Si tratta di tutti i sistemi messi in campo dall’azienda per evitare, come invece accaduto in quasi tutti gli altri pronto soccorso delle Marche, di rivolgersi ai medici ‘gettonisti’ delle cooperative private.