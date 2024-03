Pronto soccorso, donna portata via

"Non so dove andare sto qui e non mi muovo". Donna di origini straniere stazionava da qualche giorno nel corridoio del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi tra i pazienti. Una presenza notata più volte dai sanitari che cercavano di capire il motivo della presenza della donna nel reparto di emergenza urgenza. Alle domande dei sanitari la donna di mezza età rispondeva di avere soltanto bisogno di un posto dove trascorrere del tempo al riparo dalle intemperie e di non aver bisogno di cure. Questo fino a sabato mattina quando in pronto soccorso sono arrivati carabinieri e poliziotti. La donna di origini straniere è stata poi presa in carico dalla rete dei servizi sociali del territorio.