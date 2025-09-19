Pronto soccorso e attese: ecco i "camici amici"

Al pronto soccorso dell’Urbani, sotto organico di 7 medici, spesso non c’è tempo per la comunicazione con pazienti che debbono attendere anche a lungo se non gravi, o con i loro familiari. Per questo abbiamo pensato ai ‘camici amici’, per colmare un vuoto". Così il coordinatore del Tribunale del malato Pasquale Liguori accanto al primario del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani Mario Caroli, della formatrice Nice Bonomi (allieva di Patch Adams e Dario Fo) e di Valeria Benigni, responsabile per il servizio civile Ast Ancona.

"Si tratta del primo progetto del genere in tutte le Marche – spiega Pasquale Liguori - pienamente condiviso dalla direzione dell’Ast e dall’assessore regionale Filippo Saltamartini. Sarà attivo da ottobre e prevede la presenza del ‘facilitatore’, individuabile dalla pettorina che riporta la scritta ‘Chiedi a me’, figura dedicata esclusivamente all’accoglienza e alla comunicazione. Inizialmente saranno tre le ragazze del servizio civile che saranno formate per aiutare a gestire l’ansia, essere informati e sapere cosa sta accadendo mentre si attende, ma contiamo di andare a regime il prossimo anno per coprire tutti i giorni ed orari".

"La lunga attesa – spiega il primario Mario Caroli – spesso non riguarda i codici bianchi o verdi perché abbiamo medici neolaureati che gestiscono proprio questi codici minori, ma i barellati, spesso anziani che completato l’iter diagnostico terapeutico rimangono nel boarding, cioè non trovano disponibilità in ospedale o nelle strutture residenziali del territorio. Abbiamo per esempio da alcuni giorni alcuni anziani in attesa che si liberino dei posti nelle case di riposo.

"Quello di Jesi diventerà un pronto soccorso empatico – spiega Nice Bonomi con un passato tra l’altro di medico clown ("Dottoressa Tachipirina"), la prima in Italia, a Brescia -. Lavoreremo sul non giudizio, sulla conoscenza e gestione dell’ansia e soprattutto sull’ascolto degli altri. "Quest’anno abbiamo 15 ragazzi del servizio civile in tutta l’Ast Ancona, in calo rispetto allo scorso anno (erano 39, ndr), due saranno al pronto soccorso di Jesi, una al dipartimento di prevenzione, ma dal prossimo dovrebbero aumentare ancora per poter avere una maggiore turnazione anche al pronto soccorso" spiega Valeria Benigni. "Una figura che ci sarà utile – aggiunge il primario Mario Caroli - anche in vista di un possibile prossimo iperafflusso per l’ondata influenzale in arrivo. A tal proposito auspichiamo che ci sia una forte adesione alla vaccinazione".

Sara Ferreri