Pronto soccorso e cardilogia pediatrica: i bandi

In arrivo nuovi Direttori di Struttura Complessa: l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche ha approvato i bandi per la Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita e per la Direzione Medica Ospedaliera E’ già pubblicata nell’albo pretorio la selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore della Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita. La Direzione, in vista del pensionamento dell’attuale Direttore di Struttura dedicata ai piccoli pazienti, ha dato seguito alle procedure concorsuali confermando l’impegno al mantenimento e al miglioramento dei percorsi cura soprattutto quando si riferiscono ai bimbi e alle loro famiglie. Tra i nuovi Direttori di Struttura Complessa in arrivo, ci sarà anche il Direttore della Direzione Medica ospedaliera. L’organizzazione sarà completata a settembre con le prove per l’incarico di Direttore del Pronto Soccorso e Obi.