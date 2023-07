Pronto soccorso, il Salesi scoppia Turni massacranti, poco personale "Con questi ritmi non ce la facciamo"

"Turni massacranti, personale insufficiente e costretto a prestazioni fuori dal normale: dopo Torrette scoppia anche la grana del pronto soccorso pediatrico Salesi. Stiamo parlando di numeri ovviamente molto inferiori rispetto al ps dell’ospedale regionale, ma siamo di fronte pur sempre a un centro unico lungo tutto il medio e basso adriatico, fiore all’occhiello della sanità marchigiana. Eppure anche il reparto diretto dalla dottoressa Fabiani sta vivendo un periodo molto complesso. Un leit motiv già sentito per la stragrande maggioranza dei reparti dell’azienda ospedaliero-universitaria dele Marche, ma è chiaro che davanti a reparti super operativi come i pronto soccorso, le segnalazioni di disagio ci sono sempre e rischiano di sfuggire di mano ai vertici aziendali. Le ultime due settimane sono state da incubo per i lavoratori, specie per medici e infermieri e a farne le spese, oltre alla loro qualità del lavoro e alla normale efficienza, sono stati i piccoli pazienti e le loro famiglie. È stato proprio un nostro lettore a sollecitare un approfondimento: "Qualche sera fa ho dovuto accompagnare mio figlio al Salesi, in pronto soccorso, a causa di un trauma _ racconta il soggetto che preferisce mantenere l’anonimato senza dare troppi riferimenti neppure sulla diagnosi _. Sono stato testimone di una situazione a tratti kafkiana, con le infermiere e gli infermieri costretti a prestazioni assurde. Non riuscivano a coprire tutto il servizio, tra chi doveva stare al pubblico per raccogliere i pazienti e l’assistenza nelle sale visita. Avevano l’affanno, non riuscivano a coprire tutte le mansioni, erano stanchi, sfiniti e tutto questo si è riversato sui pazienti. Non ci sono stati disservizi gravi, ci mancherebbe, ma dei ritardi inevitabili nel prendersi cura dei pazienti visto che al tempo stesso non potevano coprire più mansioni". La persona in questione ha colto il problema. La direzione sanitaria ha riportato i numeri dello staff del pronto soccorso prima del Covid: 3 infermieri di mattino, 3 di pomeriggio e appena 2 la notte. Durante e subito dopo la pandemia la frequenza era 4-3-3: "Prima o poi ci aspettavamo di tornare al passato _ racconta uno dei membri del personale del ps del Salesi _, ma nel frattempo i numeri degli accessi sono a loro volta aumentati e noi non ce la facciamo più a sostenere certi ritmi. È arrivata l’estate e il numero degli accessi sono aumentati di molto, in alcuni casi raddoppiati, ma il personale in servizio è sempre lo stesso. La matematica non è una opinione. Il pronto soccorso non è un reparto come altri dove si programma l’attività giornaliera, qui le cose cambiano. Se nei giorni scorsi, durante le notti, quando siamo appena in due infermieri, fosse capitata un’emergenza saremmo saltati, con conseguenze inimmaginabili per l’utenza".