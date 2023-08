Pronto soccorso, in arrivo tre medici part time

Buone notizie per il pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani: sono in arrivo tre nuovi medici, part time, assegnati al reparto di emergenza urgenza. Un aiuto importante, specie in questo periodo estivo in cui è in vigore il piano ferie per il personale sanitario. Lo scorso mese erano arrivati due medici a tempo determinato e uno a indeterminato ma due se ne sono andati ad inizio agosto. Dunque il saldo era positivo di una unità su un organico già da tempo in grande sofferenza. Ora l’Ast Ancona per diminuire il ricorso ai medici delle cooperative che hanno un costo importante per il bilancio della sanità pubblica, ha emanato un avviso per manifestazione di interesse per l conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici specializzandi in medicina di emergenza-urgenza o in discipline equipollenti o affini. Saranno tre per il pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, assunti a termine e ognuno con orario ridotto: 8 ore settimanali ciascuno. Complessivamente quindi meno di un medico a tempo pieno che effettua 36 ore settimanali, ma comunque linfa vitale per il reparto messo alla prova da numerosi accessi ogni giorno, specie di codici di bassa gravità. Il pronto soccorso dell’ospedale Urbani è sotto organico, ormai da tempo, di sette medici (ora sei) e questi nuovi arrivi sono ossigeno per il reparto gravato ogni giorno di decine di accessi, dal minore al più grave. Grazie all’aiuto dei medici specializzandi e neolaureati che si occupano dei codici meno gravi negli ultimi mesi l’attesa nel reparto di emergenza urgenza dell’ospedale Carlo Urbani è diminuita, nonostante le ormai note difficoltà di accesso per visite ed esami in regime di ticket spingano i pazienti a ricorrere a questa ‘scorciatoia’.

A fare una parte importante del lavoro anche le cooperative che prestano medici al reparto di emergenza urgenza specie in questo periodo in cui anche i sanitari hanno diritto di godere delle ferie. A causa delle ondate di caldo africano di questa estate sono aumentati gli accessi anche per scompensi o malori al Carlo Urbani, ma sono stati affrontati in maniera puntuale e senza troppe attese da tutto il personale che con grande spirito di abnegazione svolge il proprio servizio al pronto soccorso. Ora con l’arrivo dei tre nuovi specializzandi (i tempi di inizio della loro attività non sono ancora definiti) la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare.

Sara Ferreri