Pronto soccorso intasato da finte emergenze

Lunghe attese al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani? Se si scava un po’ a fondo si scopre che in attesa ci sono anche pazienti inviati dal proprio medico per esami di routine o persone che lamentano insonnia e poca voglia di mangiare da cinque mesi. Numerose nelle ultime settimane le segnalazioni dal reparto di emergenza urgenza per le lunghe attese.

In ultimo il 90enne con pluripatologie che ha aspettato dieci ore prima di essere visitato e ha trascorso tre giorni in barella prima che si liberasse un posto letto in Obi. Per inquadrare realmente il problema va spiegato oltre alla ormai nota carenza di organico e al fatto dei pazienti barellati, spesso anziani e con pluripatologie che non trovano posti letto ad accoglierli, anche il fatto che c’è chi raggiunge il pronto soccorso per questioni che nulla hanno a che fare con l’emergenza. Solo per citare quattro casi degli ultimi giorni: un paziente che al triage ha riferito di avere insonnia e inappetenza da ben cinque mesi. Un secondo paziente che riferiva di avere delle macchie ad una mano da circa un anno. Un terzo che lamentava dolore a una gamba con difficoltà a camminare da circa venti giorni. E infine, ciliegina sulla torta, un paziente inviato dal medico di famiglia per eseguire esami del sangue di controllo. Pazienti che comunque sono stati presi in carico di fatto intasando la struttura che già si trova in carenza di personale, spazi e come emerso nei giorni scorsi anche cuscini e tazze per la colazione. L’ultimo caso, segnalato tramite social, riguarda un papà con il figlio 25enne residente in Vallesina, il quale accusava forti dolori all’addome. Dopo tre ore e venti minuti durante i quali il ragazzo è stato sottoposto a prelievo ematico e somministrazione di antidolorifici, padre e figlio se ne sono andati senza attendere l’esito degli esami. "Ci hanno detto che dagli esami non risultava niente" sostiene la mamma del ragazzo che aggiunge: "Visto il dolore e le mancate risposto sono andati a Fabriano dove nonostante la sala d’attesa fosse piena mio figlio è stato visitato subito e sottoposto anche a un’ecografia che ha rilevato un’appendicite in corso con un inizio di versamento e nel pomeriggio il ragazzo è stato sottoposto a intervento chirurgico". I genitori annunciano di voler andare fino in fondo nonostante le spiegazioni ricevute dal pronto soccorso jesino. "Il paziente – spiegano - è arrivato alle 5:23 e si è allontanato alle 8:46. Gli sono stati fatti esami e antidolorifici. I due medici in servizio avevano in carico 33 pazienti barellati all’interno del pronto soccorso".

Sara Ferreri